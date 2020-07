Aries - Horóscopo de hoy 04 de julio

Un fin de semana sin presiones, se recomienda aprender a darte tiempo, ya que ocasionalmente si no tienes nada que hacer por ti, piensas en que necesitan los demás, pero hoy no. El contacto con nuevas corrientes de pensamiento revitalizará tu vida, no te cierres a esto. En el aspecto de la pareja, escuchen las razones de ambos, eso es ser un equipo. Si estás en busca de un romance, no te dejes llevar por la portada del libro, puede existir más que eso.