Aries - Horóscopo de hoy 11 de agosto

Este día será ligeramente complicado, ya que se forma un aspecto inestable en tu signo, por lo que se recomienda no iniciar ningún plan ni proyecto, ya que es probable que no resulte como se tiene estimado; para contrarrestar un poco esto, continua con la rutina normal. Se sugiere no dar importancia a los comentarios de terceros, ya que es un día en el que la sensibilidad estará demasiado elevada. Afortunadamente, este tránsito solo dura 12 horas.