Aries - Horóscopo de hoy 19 de agosto

Tal vez no te sientas del mejor humor o ánimo por ciertas situaciones causadas por terceros, por lo que se recomienda no tomar decisiones precipitadas, ni dejarte llevar por el impulso. Los asuntos de trabajo van bien. En tu vida personal recibes buenas noticias en un par de temas relacionados con las finanzas. En el ámbito del amor, algunos del signo desean vivir el amor en intensidad, pero no hacen nada para que así sea, por lo que es necesario analizar los patrones del pasado.