Aries - Horóscopo de hoy 2 de agosto

El tema del principio y fin de los ciclos y planes personales, es la temática a tratar durante el día, ya que afortunadamente algunas situaciones no tendrán el final que quisieras, si no el que merecen. Con tu peculiar manera de ser, lograrás dar un giro a la vida de alguien que amas, aunque no lo merezca, procura dar tu punto de vista objetivamente. Se vislumbra un amor nuevo que está anclando en el puerto de tu corazón, acepta por favor.