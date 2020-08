Aries - Horóscopo de hoy 23 de agosto

No hay aspectos negativos para ti en este día, pero debes considerar el tiempo y peticiones de los que amas, para que puedan pasarla bien en conjunto, no vivas con prisa. El amor te está jugando una buena pasada, ya que existen planes que tu pareja quiere compartirte, dale la oportunidad. Hay una característica de tu signo que pondrás a trabajar en estos días, la competencia, no puede haber nadie mejor que tú, pero tendrás que probarlo y demostrarlo.