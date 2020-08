Aries - Horóscopo de hoy 3 de agosto

Una semana excelente para ti, ya que la mayoría de los planetas se posicionan en tu hemisferio social y profesional, lo cual te beneficia para alcanzar éxitos inesperados; se recomienda aprovecha este periodo para terminar con las situaciones que ya no funcionan, con la intención de que des paso a las recompensas que vas a recibir. En el plano del amor, no vivirás lo que deseas, pero no porque no tenga que pasar simplemente no es el momento.