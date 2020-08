Aries - Horóscopo de hoy 30 de agosto

Este es un día sin grandes complicaciones; la temática es analizar nuevos métodos y maneras para salir adelante en todas las situaciones que te aquejan, resolver los conflictos añejos y trabajar en conseguir más armonía interior; se recomienda poner en práctica los tips o consejos que hasta el momento has recibido. Por el lado de la pareja o familia tendrás que decir que no a alguna propuesta que te hagan, la verdad no es un proyecto concreto y puede haber pérdidas.