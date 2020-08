Aries - Horóscopo de hoy 31 de agosto

No te dejes llevar por los comentarios o actitudes negativas de ese par de compañeros de trabajo, negocio o convivencia diaria, son personas que en poco tiempo ya no estarán cerca de ti. Este día se recomienda poner en marcha nuevas ideas o reglas en tu hogar o familia, hay que tomar el control de algunas situaciones antes de que sea tarde. En este ciclo brillarás y tendrás éxitos, por lo que no será raro sentir la envidia de algunos, pero nada que no pueda controlarse.