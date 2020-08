Aries - Horóscopo de hoy 5 de agosto

Gracias a los aspectos que se han formado en el día, se presentan un par de traspiés en las cuestiones de trabajo o plano personal; la honestidad será la clave para poder resolver estas situaciones. Sientes a tu pareja distante, pero nada que no pueda resolverse con una sorpresa inesperada. Tu vida cotidiana necesita más adrenalina, ya que has optado por no salir de la zona de confort; el tiempo pasa demasiado rápido como para desaprovecharlo.