Aries - Horóscopo de hoy 8 de agosto

No desaproveches los buenos momentos que experimentarás tanto en el plano profesional, así como en la vida cotidiana. Conocerás a personas nuevas, las cuales llegan a tu mundo a dar un nuevo enfoque al rubro de la amistad. Tú pareja te demostrará celos, pero no es una situación que deba preocuparte. El tiempo corre y no te das cuenta de las oportunidades que estas dejando pasar, recuerda que la vida es corta; lo que no vivas en el aquí y ahora, ya no regresará.