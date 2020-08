Cáncer - Horóscopo de hoy 10 de agosto

Esta semana sucederán buenas cosas en el ámbito laboral, ya que estas viviendo una nueva etapa que el cosmos te envía, que es la expansión; ayuda al universo aceptando las nuevas situaciones que lleguen a ti. En el amor culpas de todo a él o ella, pero se recomienda reconocer que también te has equivocado. Si no hay pareja, conocerás a alguien que es lo contrario a lo que deseas, si desde el principio el destino te indica que no es para ti, hazle caso.