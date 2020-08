Cáncer - Horóscopo de hoy 24 de agosto

Semana de renovación. La vida mejora para ti de una manera acelerada; recibes el reconocimiento que mereces en lo profesional. Si estás en busca de empleo no dudes en enviar tus datos a la empresa que te interesa, es un ciclo excelente para ello. En el amor pequeños altibajos que no dañan la relación al contrario la refuerzan. Si no tienes pareja se dan las posibilidades de que esa persona que te gusta acceda a salir a conocerse un poco más, juega a ser su amiga o amigo primero.