Cáncer - Horóscopo de hoy 25 de agosto

Presión, indecisión, peticiones extras, invitaciones y hasta un exceso de pasión, pero podrás con todo, es lo que sucederá en los próximos días. Si no tienes pareja, el tema del amor lo has puesto en pausa, aunque conocerás gente que llegará de improviso a tu vida, dejado un refrescante motivo para volver a intentarlo, no te pierdas esta buena oportunidad para lograr un gran comienzo en distintos planos cotidianos.