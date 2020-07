Cáncer - Horóscopo de hoy 27 de julio

En el plano de lo profesional, no todo es como tú lo percibes o llevas a cabo, no intentes forzar a que así sea, ya que te encontrarás con la horma de tu zapato. En el amor, el dinero no compra los buenos momentos, comprensión, apoyo, risas, sueños y plenitud, es el periodo idóneo para regresar a lo básico. Si buscas una nueva relación, si desde el principio sientes que él o ella necesita modificar actitudes, reconoce que no estas con la persona correcta.