Cáncer - Horóscopo de hoy 28 de agosto

Nunca es tarde para intentar comenzar de nuevo, ya sea en el plano que sea necesario, es un buen periodo para aceptar los errores y poder comprender que en ocasiones nos aferramos a tener la razón y no es la mejor idea. Cuentas con el tiempo ideal para aprender del pasado y no repetir lo que hasta el momento no te ha brindado resultados, esto se aplica en todos los planos de la vida. Confía en que ahora es el ciclo perfecto para el crecimiento personal.