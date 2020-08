Cáncer - Horóscopo de hoy 30 de agosto

No dejes proyectos a medias en el área del trabajo o de la vida personal, dales el seguimiento necesario, para que puedas aceptar lo nuevo que está destinado para ti. Es recomendable analizar los pasos a seguir en el plano del amor, ya que debes estar seguro o segura si esa persona con la que estás empezando a salir es la adecuada para ti. Procura no caer en provocaciones sin sentido. Te enteras de acciones de alguien que te importa que te molestaran, pero no es tu responsabilidad.