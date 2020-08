Cáncer - Horóscopo de hoy 5 de agosto

La frase te lo dije, será la temática del día, ya que esa persona a quien le brindaste atribuciones que no le corresponden, no cumplirá con lo pactado; esta situación al final te ayudará a elegir mejor a tus amistades. Con la pareja vives momentos de tensión, ya que uno de los dos no acepta que son, seres individuales que optaron por compartir la vida; el libre albedrío es un regalo que nos fue brindado por el cosmos, no puedes invadir de nadie más.