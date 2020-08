Cáncer - Horóscopo de hoy 8 de agosto

Venus te ayuda a posicionarte en el campo profesional o recibas el reconocimiento que mereces. Se recomienda utilizar el encanto personal para lograr ese acuerdo laboral que beneficia tus finanzas. Es un excelente ciclo para aumentar las ventas o llegar a nuevos clientes. Reconsidera la postura que has tomado con tu pareja, está diciendo la verdad y podrías echar a perder una buena etapa por no creerle. Si buscas el amor, no te refugies en el pasado.