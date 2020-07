Capricornio - Horóscopo de hoy 13 de julio

Experimentaras limitaciones en asuntos de dinero o vida cotidiana, pero no es el fin del mundo, se solucionan rápido y en tu beneficio. Hoy tienes que ser audaz y negarte en lo que no estés de acuerdo, es tiempo de eliminar cargas o responsabilidades que no son tuyas. La fuerza de voluntad crece en tu interior, por lo que te será sencillo y simple lograr cualquier clase de objetivos. En lo que confiere a las finanzas, por el momento no hay malos presagios.