Capricornio - Horóscopo de hoy 14 de agosto

La vida es una combinación de emociones, experiencias y lecciones, tal vez no todas han sido las mejores, pero al final del día te das cuenta que has obtenido mucho más de lo que has imaginado. Ahora, el universo apoyará lo relacionado con tu crecimiento personal, emocional y espiritual. Se propone que a partir de este día no te detengas por nada ni por nadie, ya que depende tu entusiasmo y esfuerzo el triunfo en todos los planos, el cosmos te ilumina.