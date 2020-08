Capricornio - Horóscopo de hoy 16 de agosto

Los buenos influjos en tu signo generan un buen cierre de fin de semana, ya que abres tu corazón y comprendes que no tiene caso insistir en situaciones que hasta el momento no te hacen sentir bien. Sientes disposición y ganas de vivir nuevas experiencias, y esa actitud atrae triunfos. No es necesario que te sacrifiques por obtener o satisfacer las necesidades de nadie, si no has finiquitado las tuyas en primer lugar.