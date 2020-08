Capricornio - Horóscopo de hoy 23 de agosto

Vivirás un par situaciones absurdas, que en realidad son un reflejo de las actitudes que tomas de vez en cuando, si no sucedieran este tipo de detalles, nunca nos daríamos cuenta lo que debemos modificar. Se recomienda buscar la dinámica alternativa para que te sientas en armonía con tu ser espiritual. No debes preocuparte de más por asuntos que no está en tus manos resolver, cada quien es responsable de lo que vive y de las consecuencias a vivir.