Capricornio - Horóscopo de hoy 29 de junio

Piensas que no estás a gusto en el plano emocional, sientes que falta algo y no has alcanzado la plenitud; una conversación con un amigo o amiga te ayuda descubrir que no es nada grave, simplemente necesitas adaptarte a esta nueva época. Si trabajas de manera independiente, en los próximos días comenzará a reactivarse tu negocio. La presión en el campo de las finanzas descenderá paulatinamente. Se sugiere no emitir comentarios juiciosos contra nadie