Capricornio - Horóscopo de hoy 30 de junio

Cierras el mes con mejores resultados a lo que tenías contemplados. En lo que respecta a la familia o al tema profesional, es necesario hacerse de aliados, ya que no es sano estar en contra de todo. En Julio situaciones positivas sucederán a tu alrededor, te preguntarás porque no te pasan a ti; la respuesta es que aún no has creído que mereces lo que deseas, visualízate como un ser triunfador, Lograrás mucho más de los que crees.