Escorpión - Horóscopo de hoy 03 de julio

Urano el planeta de los imprevistos esta de paseo en el tópico que corresponde a lo laboral, rutina diaria y la salud. En lo que respecta al tema profesional, vivirás una serie de cambios constante, pero esto no es nada malo, simplemente es parte de la adaptación que se necesita. En lo que concierne al rubro de la salud, es el área en la que se aconseja continuar con las recomendaciones de los expertos; está no es una noticia negativa, solo no hay que bajar la guardia.