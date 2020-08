Escorpión - Horóscopo de hoy 18 de agosto

Saturno el gran maestro y Mercurio influyen en la zona que corresponde al ser interno, provocando un shock en el campo de la vida cotidiana, así que este día no tomes decisiones importantes, ya que no es el mejor momento; podrías obtener un resultado contrario a lo que deseas. Se sugiere que realices un análisis en el tema de las metas que aún te faltan por cumplir, identifica que es lo que te detiene para no poder alcanzar esos objetivos.