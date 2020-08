Escorpión - Horóscopo de hoy 29 de agosto

Tienes varias obligaciones o responsabilidades en varios planos de la vida, pero no estás sintiendo gusto por hacerlas; esto debido a que aceptaste planes que pensaste podrían llevarte a un nuevo ciclo profesional, pero no fue así, respira y solicita ayuda. Es un buen ciclo para que analices y pienses que te hace falta para sentirte en plenitud, ya que, de seguir con apatía, podrías vivir un periodo depresivo o frustrante que no es lo más recomendable.