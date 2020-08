Escorpión - Horóscopo de hoy 5 de agosto

Es válido explotar por las situaciones que no te gustan o están fuera de tu control, pero no culpes a nadie por esto, ya que podrías complicar o crear conflictos con quienes siempre te apoyan. Económicamente es necesario despertar, cuentas con el apoyo del cosmos para forjar cualquier proyecto, con la condición de que sea objetivo y concreto. Recuerdas cuando eras un ser detallista, los que amas no tienen por qué pagar los platos rotos del pasado.