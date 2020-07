Géminis - Horóscopo de hoy 07 de julio

Se forma un aspecto que provoca que tus finanzas avancen más de lo que habías pensado, por lo que se recomienda ponerse al día en pagos. Se aconseja esforzarte un poco más con los asuntos laborales, ya que no debes tener tareas pendientes, ya que la carga de trabajo aumentará en los próximos días. Existen situaciones que no estás expresando en el ámbito del amor y amistades, no te quedes callada o callado, es el momento idóneo para que todo marche bien.