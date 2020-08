Géminis - Horóscopo de hoy 10 de agosto

Ha llegado el periodo perfecto para dejar los pretextos atrás, no tengas miedo a nada, déjate llevar por la vida, ya que nos dio una lección importante en días pasados, ahora es cuando tendrás la oportunidad de modificar un par de actitudes que no tiene caso conservar. En el plano del amor, tal vez te des cuenta que perdonar algunas situaciones no es fácil, pero tu pareja vale la pena, así que, a trabajar en ese tema, es el mejor momento.