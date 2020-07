Géminis - Horóscopo de hoy 15 de julio

Hoy no es un buen día en el plano de negociaciones, acuerdos o para presentar proyectos, ya que se forma un influjo inestable en tu signo, el cual no te beneficiará en lo absoluto; lo ideal es esperar un par de días más. Gracias a esto, tu humor no será el mejor, por lo que se recomienda que tomes en cuenta que no es culpa de los demás. Con la pareja, te pedirá algo que por el momento no le puedes cumplir, se honesto y dile que no está en tus posibilidades por ahora.