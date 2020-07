Géminis - Horóscopo de hoy 17 de julio

Este fin de semana es ideal para que Cupido trabaje a tu favor. Recibes la llamada que esperas, pero al terminar la conversación, descubrirás que no es lo que esperabas. No permitas que el miedo merme tus deseos de experimentar nuevas aventuras, con precaución, todo es posible. Romances no prosperaran, es lo mejor que puede sucederte, ya que de esa manera no pierdes el tiempo o te ilusiones de más con algo que no crecerá.