Géminis - Horóscopo de hoy 22 de agosto

Este ciclo es relevante para trabajar en tu físico, estás cayendo en excesos y las consecuencias no tardarán en llegar. Profesionalmente es importante que aprendas de la experiencia de triunfo de alguien que no te cae tan bien; objetivamente se ha dedicado a lograr sus metas y no se fija en lo que piensan los demás. Emocionalmente te sientes un poco confundida o confundido por la reacción de esa persona con la que todo iba bien, simplemente no era para ti.