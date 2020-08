Géminis - Horóscopo de hoy 23 de agosto

No se puede complacer a todos, así que no te esfuerces por tratar de quedar bien; se recomienda dedicarte un poco de tiempo y en dado caso realizar la actividad que te divierta o relaje. Existen un par de asuntos relacionados con las finanzas que no puedes dejar pendientes, así que antes de gastar, piensa en los compromisos que ya tienes. Lo emocional en ocasiones es complicado, pero lo es más cuando nos desesperamos porque no llega, el amor aparece cuando te amas al 100%.