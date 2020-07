Géminis - Horóscopo de hoy 24 de julio

No desistas ese plan que te está costando trabajo llevar a cabo, encontrarás el apoyo necesario para realizarlo. Olvídate del qué dirán de tu estilo de vida, lo importante es que te sientas a gusto con ella. No será el mejor día en el plano laboral o emocional, pero de vez en cuando una llamada de atención no está mal, lo cual te ayuda a mejorar y aprender más. Vives un ciclo en el que conectas con tu ser interno, de esa manera te mantendrás en equilibrio.