Géminis - Horóscopo de hoy 25 de julio

Recibes consejos de quien menos esperas, lo que te dirá es honesto y sincero, se recomienda tomarlo en cuenta; podría ser la respuesta que no encuentras. No te aferres a la idea de que él o ella va a cambiar, si ya sucedió una vez, sucederá de nuevo, recuerda que mereces vivir en armonía y equilibrio. Nos quejamos de la situación que vivimos en el plano de la económico, pero no hacemos nada para que mejorarla, toma la iniciativa.