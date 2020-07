Géminis - Horóscopo de hoy 27 de julio

En los próximos días tendrás la oportunidad de proponer el proyecto con el que podrás estabilizarte y crecer profesionalmente. Dicen que no hay mal que por bien no venga, así que no te sorprenda que esta semana experimentes algún obstáculo, que al final te ayude a tener un mejor resultado. Es importante compartir con tu pareja ese plan que deseas llevar a cabo. No te enganches en esos comentarios negativo de ciertos familiares.