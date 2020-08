Géminis - Horóscopo de hoy 28 de agosto

El Sol le brinda impulso y renovación a tu área de los romances o nuevos amigos, así que usa lo positivo de esta oportunidad para modificar tu entorno. Se presentan algunos conflictos en quienes ya tienen una relación estable, ya que por querer aparentar una estabilidad que por el momento no has alcanzado, podrías crear una crisis no necesaria. Cuando las cosas no están saliendo bien, no se trata de mala suerte, simplemente has tomado malas decisiones.