Géminis - Horóscopo de hoy 28 de julio

Te sorprenderás por lo que has influenciado positivamente en la vida de quienes amas y hasta de los que no son tan cercanos a ti; la sabiduría de las experiencias vividas y el efecto que has causado en los demás, te brindará una gran recompensa en los próximos días. Profesionalmente tendrás la oportunidad de postularte para una posición mayor, confía en que tienes la capacidad y cuentas con las habilidades que el puesto necesita.