Géminis - Horóscopo de hoy 3 de agosto

Si tienes pensado unirte a algún grupo, formar una sociedad o simplemente mejorar las cosas en tu relación, no lo dudes, ya que esta semana tienes el apoyo del universo para poder lograrlo. Es un ciclo para dar un poco más de ti a los demás, intégrate con aquellas personas que no les has otorgado la oportunidad de conocerse más. En el plano del amor, para quienes están buscando una pareja, todo indica que es el mejor periodo para intentarlo.