Géminis - Horóscopo de hoy 30 de agosto

Este día hay un poco de tensión en el cosmos para ti, pero bueno no es nada del otro mundo, habrá algunos retrasos en situaciones que esperas. En lo que corresponde al ámbito de la pareja, hoy tendrás que ser más real que nunca y hacerle ver a él o ella, que no siempre todo sucederá de la manera que lo piensa o desea; esto se debe a que le propondrán algún negocio, el cual no le dará resultados, no se puede desarrollar en este momento, solo comparte tu punto de vista.