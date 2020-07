Leo - Horóscopo de hoy 04 de julio

Las cuestiones que te preocupan y has trabajado en resolverlas, tendrán respuesta antes de lo que imaginas. Este fin de semana se trata de disfrutar a los que amas. Una noche de juegos para eliminar el estrés de los días pasados, a nadie la caerá mal. El mal humor es uno de los factores que ha provocado esta eventualidad que vivimos, por lo que se recomienda charlar con quienes has tenido algún malentendido, no guardes resentimientos.