Leo - Horóscopo de hoy 11 de agosto

Al no tener resultados inmediatos te desesperas y dejarás a la mitad un par de asuntos ya sea de trabajo o personales, aunque no es lo más recomendable por el momento. Es un hecho que los demás siempre encuentran apoyo en ti, pero eso no significa que sea recíproco, no te desilusiones si pides un favor y simplemente te ignoran. Cuentas con el don de la conquista, pero has olvidado usarlo, que esperas, aprovecha y atrae a quien te gusta.