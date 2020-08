Leo - Horóscopo de hoy 13 de agosto

La Luna afecta la trayectoria de Marte el planeta de la acción y Venus el emisario del amor, generando la necesidad de finiquitar asuntos que no te han dejado nada o que ya no disfrutas realizar. Por fin, verás una luz al final del túnel, la cual te lleva directamente a obtener ese resultado que te ha costado trabajo. No puedes resolver todo lo que le sucede a tu pareja, tiene que aprender a tomar mejores decisiones. Económicamente te estabilizas.