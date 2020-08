Leo - Horóscopo de hoy 30 de agosto

Un buen día para ti, las cosas en el ámbito de trabajo estarán tranquilas, pero si estas en espera de alguna respuesta, no presiones ni tampoco intentes métodos extraños para obtenerla. Tu plano emocional es estable, no te preocupes si te sientes un poco extraño en este tema, es algo pasajero y no tendrá importancia. En los aspectos del amor, hay que saber utilizar la soledad cuando esta llega de improviso; esta lección sucede para que aprendas a conocerte un poco más.