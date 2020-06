Leo - Horóscopo de hoy 30 de junio

El mes cierra con crecimiento en el plano de lo profesional, así que esperar un par de triunfos en Julio. En este periodo que atravesamos se aconseja no ser frío o fría en el amor, se recomienda regresar a tener detalles con la pareja. En lo que concierne a la vida personal este puede ser un buen ciclo para renovarte, déjate llevar por el momento, no lo quieras cambiar; disfrútalo y aprende a aceptar tu entorno tal y como es y las recompensas no pararán.