Leo - Horóscopo de hoy 9 de agosto

Un par de situaciones familiares estallan este día, ya que caes en la cuenta de que uno de los integrantes no cumple con su responsabilidad o simplemente no hace nada; conversa con quienes no están relacionados con la situación, para obtener un punto de vista diferente. También, se recomienda usar parte del día para consentirte, relajarte y descansar, ya que la semana que está por comenzar, tendrá demasiados compromisos por cumplir.