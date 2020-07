Libra - Horóscopo de hoy 13 de julio

El cosmos te invita a vivir de manera diferente, ya es tiempo de dejar atrás las malas actitudes y trabajar a favor de tu entorno. En el plano laboral, no se presentan conflictos en los próximos días. Asuntos familiares que necesitan de tu atención, pero no quieras imponer la solución, lo que se aconseja es hacerles ver a los integrantes que pueden modificar su punto de vista. Atrévete a dar el paso con esa persona que te gusta, así sabes de una vez si hay interés o no.