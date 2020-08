Libra - Horóscopo de hoy 14 de agosto

Nada de que no puedes, que es complicado; el cosmos ha decidido despertarte con una buena noticia, así que ya depende de ti generar que estas situaciones de vida sigan sucediendo en el día a día. Es un hecho que el amor no siempre nos da su mejor cara, pero esta vez te ha sonreído, no compares el pasado, no tiene caso pensar que no lo mereces, es ahora cuando debes permitirte fluir con lo bueno que te sucederá.