Libra - Horóscopo de hoy 14 de julio

El área mejor iluminada es la del campo profesional, así que lo que suceda hoy es para bien. En el plano del amor, te vas a llevar agradables sorpresas, ya que aparece alguien que cumple con todas tus expectativas, no le dejes escapar. Con la familia, tal vez no llegues un acuerdo en las situaciones que deseas, pero no todo está perdido. Si estás en espera de respuestas a las peticiones que has hecho, pero tardaran un poco más, se paciente.